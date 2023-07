Holger Kaints ⟩ Abilinnapea Sveti kolm valeväidet nõuavad õiendamist

Tundes päris hästi Tallinna bussiliiklust, näen, et ma ei saa jätta esile toomata mõned abilinnapea Vladimir Sveti hiljutistes esinemistes leiduvad vassimised, seda enam, et need on hakanud juba oma elu elama. Näiteks kuulsin allpool esimesena toodud ekslikku väidet 5. bussiliini pikendamise kohta nädalavahetusel Vikerraadio «Rahva teenrite» saates kui ühte paikapidavatest põhjendustest liini korrigeerimiseks.