Kristjan Luhamets ⟩ Sooneutraalne abielu on ilmaliku abielu lubamise jätk

Pärtel Piirimäe imestab Postimehes avaldatud artiklis (21.07), kuidas on võimalik, et samasooliste abielu on seadustanud üle kolmekümne kristliku taustaga riigi, mis on suutnud luua niivõrd muljetavaldava majandusliku heaolu, et isegi Vene eliit oma võsukesi sinna saadab. Ma loodan, et härra professor ei arva tõsimeeli, et abielu mõiste muutmisele vastuseisjad kavatsevad kedagi kividega loopima hakata. Pigem oli see vihje mõeldud demagoogilise vinjetina.