Ühtepidi on erimeelsused sanktsioonide rakendamises – Ungari ja Kreeka arvates on ettepanekud liiga radikaalsed –, teisalt Kiievi abistamises, kus eriti Ungari on olnud abiraha andmise vetostaja. Samas jätkub Ukraina keerulise tee korraldamine ELi liikme staatuse saavutamiseks, seejuures nõudes reforme ja püüdes ületada tekkivaid turu ümberjaotumise vaevusi, nagu Ukraina põllumajandustoodangu impordi puhul nägime.