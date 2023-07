RAINER SAKS ⟩ Ukraina rünnakud Krimmis on üha tõsisemad, eilne oli taas vägev näide

Eilse droonirünnaku kohta Moskvale on lisanud teavet. Selle põhjal võib järeldada, et Ukraina sõjaväeluure võtab selle korraldamise omaks, kuid ei räägi detaile rünnaku läbiviimise ega eesmärkide kohta. Loomulikult soovib Ukraina pool, et info toimunu ümber jääks võimalikult hägusaks.

Ukraina on kauge ründeulatusega droonide loomisega tõsiselt tegelenud ning võib eeldada, et taolised rünnakud korduvad. Hetkel ei ole kõige olulisem see, kas nad tabavad Moskvas või teistes Venemaa piirkondades konkreetseid sihtmärke, vaid et droonid suudavad lennata järjest kaugemale.