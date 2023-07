JUHTKIRI ⟩ WRC-valmidus korvab isegi kehva regionaalpoliitika

Nüüd on paraku päris kindel, et tuleval aastal Rally Estonia WRC kalendrisse ei kuulu. Vaatamata väga suurele toetusele ja armastusele​ WRC vastu on Eesti siiski väike turg, ütles WRC võistluste direktor Simon Larkin eelmisel nädalal karmi tõe välja (PM Nädal, 22.07).

Siinkohal tuleb meelde tuletada, et Eesti läbimurdes maailma rallitandrile oli oluline roll 2019. aasta promotsioonirallil ning koroonaviirusest tingitud segadus aasta hiljem tuli MM-etapi kättesaamisele pigem kasuks. Eesti korraldus oli usaldusväärne ja toimis. Nagu ka sellele järgnenud aastatel. Aitäh kõigile, kes on kaasa aidanud!

Huvi ja tõmbenumbri kindlustajaks on olnud Ott Tänak, meie mees maailma tipus – ja püsigu ta seal veel kaua.

WRC-rallist ilmajäämine tuleval aastal ei tähenda siiski seda, et Rally Estonia enam kunagi suurde karusselli ei mahu. Paistab aga, et just väiksemate rallide puhul oodatakse korraldajatelt iga-aastast panust, et siis mingi aja järel – ja võib-olla juba 2025. aastal – anda taas võimalus korraldada WRC-rallit. Tuleval aastal saab selle võimaluse aga hoopis Liepāja ralli Lätis.

Siin ei saa üle ega ümber rahast. WRC-etappide kindlustamiseks on vaja läinud riigi tuge. Vajalik summa on riigiti erinev, ulatudes viie miljoni euroni, kuid jäädes Eesti puhul tunduvalt alla selle. Ühes küljest pole see võib-olla pööraselt suur raha, kuigi Eesti spordi rahastamise taustsüsteemis paistab see tohutu.