AIMAR VENTSEL ⟩ Prigožin on oma toetajate silmis kui Robin Hood

Mul on üks hea tuttav Lõuna-Siberis. Elab tööstusasulas, mille elanikkond on peamiselt venelased. Tüüpilise töööstusasulana on sealt viimasel ajal väga suur osa mehi Ukraina-Venemaa sõjast läbi käinud. Mingi osa neist meestest tulid tagasi tinakirstus, mingi osa omal jalal. Kõigepealt läksid vabatahtlikena sõtta kohalikud Tšetšeenia ja Afganistani veteranid, siis teise lainega mobiliseeritud. Kui ma õigesti aru sain, jälgis enamik kohalikke elanike, eriti aga mehi, juuni lõpus Prigožini mässukatset, nagu jalgpalli meistrivõistluste ajal jälgitakse oma meeskonna edu. Ja nagu jalgpallivõistlustega ikka, peab ka kellegi poolt olema, ning terve küla meestevägi hoidis pöialt wagnerlastele. Eriti kirglikult toetasid wagnerlasi need mehed, kes olid Ukrainas juba sõdimas käinud.