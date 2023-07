Ootused kliimaministeeriumile on suured, sest esimest korda Eesti ajaloos on meil üks ministeerium, mis peab leidma tasakaalu energiamajanduse ja keskkonnahuvide vahel. See ei saa olema kerge, kuid teatud aspekte energeetikast ja keskkonnast arvesse võttes, ei peaks see siiski võimatu olema.