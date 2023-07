VLADIMIR JUŠKIN ⟩ Meeldib, ei meeldi, kannata, mu kaunitar, kuid NATO laieneb

Venemaa asevälisminister Aleksandr Gruško ütles Pervõi Kanalis: «Ma võin väga lühidalt öelda, millised järeldused me tippkohtumise tulemustest teeme. Esimene on sõjalise erioperatsiooni (SVO) ülesannete elluviimine. Teine on Vene armee, mereväe ja õhuväe tugevdamine. Edasi tuleb veelgi tugevdada integreerivaid ühendusi ja liitlasorganisatsioone, milles Venemaa osaleb, samuti tuleb rohkem töötada selles suunas, et tugevdada sidemeid ülemaailmse enamusega, kes ei allu Lääne diktaadile ja on valmis oma rahvuslikest huvidest lähtudes Vene Föderatsiooniga koostööd tegema».