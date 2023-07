Nagu näha läheb inimestele ühistransport korda. Ka siis, kui see on halvasti korraldatud ning kui linnavalitsus pakub seda tasuta nagu vaesteabi. Valdavalt eestikeelne 4000 elanikuga Kose asum jäetakse toimivast bussiühendusest ilma. Buss number viis on üks väheseid liine, mis on toiminud aastakümneid ning sidunud ühe linna otsa ning mitu linnajagu ära teisega.