JUHTKIRI ⟩ Pettusekahtlus, mis sunnib tõde välja selgitama

Hea on see, et meile kõigile kuuluvates metsades pole sellist riski võetud. Vähem hea on see, et arvestatav hulk erametsaomanikke on selle riski võtnud, ja siinkohal on õigustatud küsida: kas oli õige lubada neil seda võtta?

Küsimusele ei olegi nii lihtne vastata. Postimees toetab ettevõtlusvabadust ja selle loo osalistel on kõigil omad ärihuvid. Kuid teiselt poolt ei saa me lubada kauboikapitalismi ja ammugi mitte hämarat semukapitalismi.

Kui on üleval kahtlus, et erametsaomanikke peteti, siis tuleb tõde välja selgitada. Siin ei saa olla kahtpidi mõtlemist – pettuse suhtes peab valitsema nulltolerants.

On hea, et ametnikud on hakanud ennast liigutama. On vähem hea, et see juhtus alles pärast Postimehes avaldatud artiklit.