Palju elevust on tekitanud tänavu BRICSi riikide liidreid võõrustava Lõuna-Aafrika Vabariigi dilemma, mida teha rahvusvaheliselt tagaotsitava Vladimir Putiniga, kes pidanuks seisusekohaselt tippkohtumisel osalema. Hoopis vähem on tähelepanu pälvinud tõik, et ligi 40 riiki on väljendanud huvi blokiga liitumise vastu, kirjutab välisuudiste toimetaja Margus Parts.