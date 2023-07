Rein Veidemann ⟩ Lauge hääl Liivimaa sügavikust: Krabi, Saru, Tsooru – Paganamaa

Vaadatagu Eesti kaarti, neid natuke müstiliselt kõlavate nimedega kohti, Tundu, Mõniste, Krabi, Saru, Tsooru, Varstu, Tagakolga, Paganamaa jt, mis Põdra päritolumaastikuga seotud ja kust Põdra teekond alguse sai. Kohe meenub teinegi Liivimaa suur jutustaja, Juhan Jaik. Mõniste mõisapark oli lapse- ja noorpõlves Rein Põdrale tema Eedeni aed. Debüütromaangi «Hilised astrid» (1984) toob lugejani need kauged – aga kauge on alati ka sügav – ajad ja kohad, lisaks perekonnasaagana võetav «Jahedad varjud» (1992). Mõniste mõisa saatus avaneb romaanis «Liesel» (2015).

Põdra romaanid, jutustused, novellid, esseed, heiastused, mälestused, mis alates 1981 ilmunud «Juttudest» ja lõpetades surma-aastal 2018 ilmunud romaaniga «Maailm on imeline. Straboni mälestused» – igal aastal või üle aasta kindlasti üks teos – on nagu ühe (elu)retke verstapostid ja teisalt selle retke osalusvaatlus. On selline ainestiku kogumise ning uurimiseks salvestamise meetod antropoloogias ja ühiskonna analüüsis, milles seesmist ja välist vaatepunkti lahutab õhkõrn membraan.