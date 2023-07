JAANIS PRII ⟩ Metsarahvas tõttab nüüd merd avastama

Paljudele on suve sünonüüm rand. Just suvi on aastaaeg, kui eestlasest saab natuke nagu mererahvas. Seega on suvi õige aeg ka merest kirjutada. Muidugi peame end rohkem metsarahvaks. Seda eriti kevadel ja sügisel. Rand köidab aga vaid paar suvekuud, kirjutab saarlane Jaanis Prii.