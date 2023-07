MART MAASTIK ⟩ Soomlased kärpisid automaksu tublisti. Põhjus on üllatav, kuid väga tõsine

Mäng on väikese inimese töö - kõlavad laulusõnad. Mäng on arendav ja lõõgastav, kuid võib ka hasarti viia ning sõltuvust tekitada. Nii on ka pidev mäng maksudega ohtlik. Eriti kui mängureegleid pidevalt muuta. Tundub, et riigitüüril olev Maksutõusuvalitsus ongi juba maksumängusõltlane. Sõltuvusega kaasneb ka eneseõigustus ning valetamine. Nii lähedastele kui ka iseendale. Lõpuks hakkadki juba isegi oma valesid uskuma.

Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatliku erakonna ühise võimuliidu poolt kavandatav automaks on eelpooltoodud mängurluse kujukas näide. Rahandusminister Mart Võrklaev kirjeldas «Aktuaalses kaameras», et seda maksu on vaja just selleks, et säästa loodust ja võidelda kliimasoojenemise vastu. Vaatame siis kuidas see käiks.