VÄHETUNTUD NAISED ⟩ Wilhelmine, hertsoginna Sagan –südamedaam Viini kongressi intriigi keskmes

Prantsusmaa ajaloos on Kuramaal eriline tähendus ja Courlande kõlab veel tänagi sama müstiliselt kui meile Ultima Thule. Prantsuskeelses kuramaalannas la courlandaise’is võib aga ette kujutada noote nii Antiik-Kreeka naisfiguurist korè’st kui ladinakeelsest cor’ist, südamest. Vähemalt minu arvates kõlab see sama kaunilt kui itaaliakeelne il mio cuore, mu süda – mu arm. Viini kongressil sai la courlandaise käibesõnaks ning see kutsus esile väga vastandlikke emotsioone. Konkurentidele armuasjades tõi see lendlev sõna sageli huulile ka vandesõnad, kirjutab maalikunstnik Urmo Raus.