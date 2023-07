AK ⟩ Abieluvõrdsuse neli peamist müüti Euroopa mõtteloo peeglis

Küsigem hakatuseks, et kui tegemist on radikaalse lahtiütlemisega euroopalikest ja kristlikest väärtustest, nii nagu mõned abieluvõrdsuse vastased on väitnud, siis millega seletada asjaolu, et üle kolmekümne riigi, sealhulgas sügavalt traditsioonilised katoliiklikud riigid Lõuna-Euroopas ja Ladina-Ameerikas, on samasooliste abielud seadustanud.

Kollektiivne nakkuslik hullumine ei kõla just veenva seletusena, eriti arvestades, et tegu on riikidega, kes on kõigis muus aspektides suutnud oma ühiskonda nii mõistlikult korraldada, et on jõudnud heaolu ja õnnelikkuse poolest maailma tippu, erinevalt neist riikidest, kus homosid kividega surnuks loobitakse. Kas pole paradoksaalne, et «traditsiooniliste väärtuste» eest seisva putinliku Venemaa eliit saadab oma lapsed õppima ja paigutab oma varanduse riikidesse, kus need väärtused justkui pole enam au sees, aga millegipärast on seal võimalik nautida kõiki heaoluühiskonna ja õigusriigi hüvesid?