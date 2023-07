Juhtkiri ⟩ Väiksed ja väiklased asjad ei tohi koostööd varjutada

Briti armeereformi pärast on muret väljendanud nii liitlased kui ka eksperdid. Meil tuleb paraku arvestada, et ka neil on maksumaksjad, valijad ja hulk vajadusi riigieelarves. Britid kuuluvad nagu Eestigi vähemalt kahe protsendiga SKTst riigikaitsesse panustajate klubisse, ent absoluutarvudes ületavad meid ligi sajakordselt. Lisaks peame meeles pidama, et nad juba kaitsevad meid tohutu panusega, mis on antud Ukraina kaitseks.

Lugeda lehest, et uus diviis Eestis vormub läbi kannatuste ja konfliktide, paneb küll mõnevõrra muretsema, kuid parem on tekkinud probleeme tunnistada ja neid lahendada, kui et maha salata.

Kultuurierinevuste mõistmine olgu hea sõjaväelase hariduse osa ning pikaajaline koostöö on ka selleks, et omavahel järjest paremini toime tulla.

Samuti pole põhjust kahelda kaitseministeeriumi asekantsleri Tuuli Dunetoni sõnades, kes kinnitab, et suures strateegilises pildis on meil väga hea kaitsevägede, kaitseministeeriumite ja kaitseministrite vaheline suhtlus.