Loodetavasti ei jää see laulupeorongkäik Metsküla koolile viimaseks.

Eesti ühiskond on üles ehitatud arusaamale, et võitja võtab kõik. Metsküla on nagu musternäide, kuidas selline suhtumine hukutab ühe kooli, küla ja Matsalu lahe kaldal elavate inimeste usu õiglasse ühiskonda, kirjutab ajakirjanik Andrus Karnau.