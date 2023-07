Jaak Valge ⟩ Nõukaaja kollaborandid ei pruukinud alati reeturid olla

Kui Eestis hakataks tähistama kollaboratsioonipäevi, siis sobiksidki selleks kõige paremini needsamad 21. ja 22. juuli. Kollaboratsiooni esines loomulikult nii enne kui ka pärast. Need kuupäevad on olulised sellepärast, et 21. juulil 1940 võttis riigivolikogu vastu deklaratsiooni riigivõimust Eestis, moodustades Nõukogude Eesti, ning päev hiljem palus Nõukogude Liidu Ülemnõukogu võtta Eesti NSV Nõukogude Liitu. Esimese deklaratsiooni esitas riigivolikogus kirjanik ja tõlkija Mihkel Jürna ning teise vasakpoliitik, tõlkija ja kirjanik Nigol Andresen.