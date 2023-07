Veiko Spolitis ⟩ Lätis hakkab paiknema NATO brigaad ja harjutusalasid kahekordistatakse

Kui vaadata neid väitlusi, mis toimusid Läti avalikus ringhäälingus ja kirjameedias, siis tulevad ilmsiks nii sarnasused kui ka erinevused Eesti ja Läti väitluskultuuri vahel. Ma ei taha selles artiklis keskenduda kahe riigi poliitilise kultuuri ja institutsionaalse mälu erinevustele, sest Eesti katkematu ajateenistus on Eesti ühiskonda totaalkaitse vajadustest rohkem harinud kui 2007. aastal katkestatud kohustuslikku ajateenistust taastavat Lätit.

Ajaloolised erinevused meie kahe riigi vahel on tekkinud erinevate otsuste tõttu, ja kohustusliku sõjaväeteenistuse puudumine kajastub ka iga-aastastes Eurobaromeetri küsitlustes, kus toetuse poolest kaitsejõududele on Euroopa Liidus juhtival kohal olnud Soome ühiskond, Eesti on olnud esimese kolme, Läti aga keskmiste seas.