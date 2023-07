Kõigist Doni-äärses Rostovis aset leidnud sündmustest on ühismeedias eriline edu saatnud episoodi, kus Wagneri tank jäi kesklinnas tsirkuseväravasse kinni. Kui palju nalja ja naeru selle üle oli! Juba see ütleb kõik, et tankist on saanud meem (naljapilt – toim). Ja tegelikult on sellest meemist saanud kogu operatsiooni ebaõnnestumise sümbol, ükskõik kuidas see algselt mõeldud oli.