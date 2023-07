JUHTKIRI ⟩ Automaksu tegelik eesmärk on midagi muud

Automaksu kava tõsine puudus on ka asjaolu, et see ei võta arvesse piirkondlikke eripärasid. On ilmselge, et maainimene ei saa autota läbi ja maaperes on vaja vähemalt kaht autot. Põhjus on selles, et riik ei suuda pakkuda võrdsel tasemel ühistransporti üle riigi. Ja kui riik seda ei suuda, siis ei tohi ta rängemalt maksustada neid, kes tema tegematajätmiste pärast rohkem kannatavad.

Ja kui tõesti tahta, et automaks aitaks vähendada autostumist linnades, nagu Võrklaev on maksu eesmärgi sõnastanud, siis ei tohiks maks olla ühetaoline nii linnas kui maal, vaid peab olema kõrgem linnas, kus auto omamisele on mitmeid kergesti kättesaadavaid alternatiive.

Piirkondlike erisuste kehtestamise vastu on esitatud väide, et siis hakataks autosid registreerima maakodudesse. Sellele on aga lihtne vastumürk. Autosid ei tule maksustada mitte selle järgi, kus nad on arvele võetud, vaid auto omaniku/kasutaja elukoha järgi.

On üsna kindel, et inimesed ei hakka ainult automaksu pärast end suurlinnadest välja registreerima, sest kaotaksid kõik sellega seotud soodustused. Elukohapõhise automaksu puhul on võimalik arvestada piirkondlike eripäradega nii, et maks suudaks vahet teha ka Tallinna kuldse ringi valdade ja tõelise ääremaa vahel.