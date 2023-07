VABA AKADEEMIA ⟩ Mihhail Lotman: "Etüüd mustades värvides: Tjuttšev ja Dostojevski"

Seekordses loengus käsitletakse Tjuttševit ja Dostojevskit. Fjodor Tjuttševit tuntakse kui üht peenemahingeliseimat vene lüürikut. Fjodor Dostojevski on kuulus, kui mitte kuulsaim vene kirjanik, kes mõjutas oluliselt maailma kirjanduslikku protsessi. Dostojevski tegi proosas sama, mida Fjodor Tjuttšev ja Afanassi Fet luules: ta avas inimpsüühikas selliseid sügavusi, mille olemasolu varasem kirjandus ei osanud isegi kahtlustada.

Selle nädala avalik loeng on kuulatav üksnes veebiülekandena 21. juulil algusega 18.15 ja hiljem järelvaadatav ka Vaba Akadeemia Youtube'i kanalil ning Postimees TV-s.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.