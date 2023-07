Liisa Pakosta ⟩ Konkurentsiameti juhil on mõtted sassis

Maali saab aru, et teda kahtlustatakse kartellileppes. Kartellilepe on selline paha asi, kui müüjad lepivad salaja omavahel hinna kokku, mitte ei paku tarbijale kõige soodsamat ja õiglasemat hinda. Maali ei julge kõssatagi, et ta tõesti piilus teistest kohalikest gruppidest, et mis tänavu mooside eest ka küsitakse. Pealegi teab ta Peetrit küll – too on Maali eksmehe klassivend.