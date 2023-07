Kaarel Võhandu ⟩ Ornitoloogiaühingu ettepanekutes ei ole vaja näha tonti

Taastuvenergeetikale üleminek aitab pidurdada kasvuhoonegaaside heidet ja inimtekkelist kliimamuutust ning tõhusaim on seda teha koos looduskaitsega, mille tagada on ökosüsteemide toimimine. Kuna eesmärk on üks, oleme edukamad, kui läheme taastuvenergiale üle väikseima kahjuga toimivatele ökosüsteemidele. Selleks aga tuleks riigil esmalt detailideni kokku leppida, kui palju on Eestil taastuvenergiale üleminekuks tuule- ja päikeseparke vaja.