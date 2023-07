Toomas Haug ⟩ Rahvusest tuleks rääkida häbenemata ja täiel rinnal

Kui president räägib, siis räägib riik. Alar Karis on president, kes täidab tegusalt oma esinduskohustusi, peab sealhulgas kõnesid riiklikel, kultuurilistel ja muudel tähtpäevadel ja ühiskonnale olulistel sündmustel. 2023. aasta esimesel poolel on president siinse kirjatüki kirjutamise ajaks pidanud 39 kõnet mitmekesistel teemadel, nii et nende analüüs võiks anda alust tähelepanekuteks vastavalt sellele, mida parajasti uuritakse. Mina – võib-olla tiivustatuna Eesti ja Läti laulupidude suvest – uurisin sõna «rahvus» esinemist riigipea kõnedes. Kirjutis registreerib presidendi ütlusi, nende kommenteerimine ja konteksti asetamine on mõistagi siinkirjutaja, mitte presidendi tõlgendus.