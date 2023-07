Juhtkiri ⟩ Aafrika jääb teraviljata, Krimm sõjamoona, vee ja turistideta

Kuigi Ukraina pole kiirustanud otsesõnu kinnitama oma osalust tehniliselt hiilgavalt korraldatud droonirünnakus, tuleb rõhutada, et tegemist on igati legitiimse sihtmärgiga. See sild on ebaseaduslik rajatis, mis ühendab annekteeritud territooriumi Venemaa Krasnodari kraiga ning pole ühtegi põhjust, miks Ukraina ei peaks seda võimalusel ründama.

Venemaa president Vladimir Putin valetas, kui kiirustas ütlema, et sillal pole mingit tähendust Vene vägede varustamisel. Jääb vaid ukrainlastele edu soovida, sest korralik segadus puhkeb siis, kui ka silla raudteeharu pihta saab.

Seniks aga oleme tunnistajaiks veel ühe Moskva narratiivi kokkuvarisemisele. Nimelt on Venemaal kuni viimase ajani Krimmi reklaamitud ohutu turismisihtkohana. Inimesi on küüniliselt meelitatud potentsiaalsesse sõjatsooni puhkust veetma. Ja kergeusklikke on leidunud – alles nüüd nad taipavad, et tagasi pääseda pole enam sugugi lihtne.

Meenutame samuti, et Kahhovka tammi õhkimise järel halvenes kroonilises joogiveepuuduses vaevleva Krimmi veevarustus.

Võib ju öelda, et Venemaa on oma inimesi alati petnud ja petab edasi, kuid nüüd tunnevad tuhanded pered, et Krimm pole ohutu, nagu pole seda ka tagasireis läbi okupeeritud Ukraina alade.