Tarmo Soomere ⟩ Meie planeet on sisenenud uude ajastusse, mil biosfääri mõjutab kõige enam inimtegevus

Maailmas on läinud kuumaks. Mitte ainult NATO tippkohtumisel. Arvud on halastamatud: järjest on purunenud päevade, nädalate ja kuude temperatuuride rekordid. Väike lohutus on, et järved ja mered ei ole veel keema läinud. Ei lähegi. Kuivavad enne ära. Nii nagu on juhtumas Lõuna-Euroopaga, kirjutab Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.