Jüri Kotšinev ⟩ Pärast Putinit ei õnnestu Venemaal kollapsit vältida

Kuigi Putin ei kavatse lõpetada sõda Ukrainaga ega viia sealt oma vägesid välja, näitab selle sõja sündmuste dünaamika ning see, mis toimub Venemaa sees, selgelt, et kogu Putini režiim koos oma «sõjalise erioperatsiooniga» hakkab vääramatult liikuma oma lõpu poole.

Kremlis on siiani tehtud nägu, et seal ei ole kuuldud Hiinast üha valjemini kostvaid hääli, mis räägivad «Amuuri alade» annekteerimisest Venemaa poolt ja soovist tagastada Ida-Siberi territooriumid. Selle annekteerimise tõttu jäi Hiina ilma juurdepääsust Jaapani merele ja sealtkaudu ka Vaiksele ookeanile. Nendel territooriumidel on Hiina jaoks suur majanduslik ja sõjaline tähtsus.