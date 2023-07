Endine Eesti tippmurdmaasuusataja, hilisem koondise peatreener Anti Saarepuu hoiab Haanja spordikeskuse juhi rooli, kuid peab kurbusega tõdema, et raha on otsas ning keskus tuleb sulgeda.

Hingega spordiinimese ja ka kõrvaltvaatajana tekib Eestimaal toimuvat vaadates jõuetuse tunne. Kõik, mis on Tallinnast kaugemal, on taandatud kuidagi teisejärguliseks ning mõtetuks. Olgu need kohalikud raamatukogud või koolimajad, kinni peab nad kõik panema.