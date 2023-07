Kristiina Soovik ⟩ Kraanist jooksva joogivee taga on pidev töö ja jälgimine

Heade asjadega on kerge ära harjuda. Näiteks puhas, värske ja kvaliteetne joogivesi tundub nii iseenesestmõistetav, et selle peale pole vaja mõeldagi – keerad kraani lahti ja vesi voolab, ühtaegu tervislik ja värske. Joogivee puhtus tugineb aga pidevale tööle ja jälgimisele. Viimase paari kuu sündmused Eestis – Kuressaare avariis saastunud joogivesi ja põuast tingitud veepuudus Viimsis – on meenutanud, et mitte igal pool ja igal hetkel pole olukord nii roosiline, kirjutab Tallinna Vee veekvaliteedi juht Kristiina Soovik.