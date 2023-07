Kaido Pihlakas ⟩ Meie piir Venemaaga on auklik ja anekdootlik

Eesti-Vene piiri väljaehitamine kulgeb üle kivide ja kändude, kuid Prigožini mäss muutis vähemalt arutelu selle üle taas intensiivseks. Urmas Reinsalu rõhutas, et Isamaa taotlusel arutati piiri väljaehitamist eelmisel suvel ja piiri kiiremaks väljaehitamiseks taotles PPA mäletatavasti 19,8 miljonit eurot, kuid eelarve läbirääkimistel siseminister Läänemets selle eest ei seisnud. Läänemets leidis Urmas Reinsalu kriitikale vastates, et «Eesti-Vene piir ei tohi olla auklik ja puudulik. Reinsalu aga sellist just küsibki» (EPL 29.06.23).

Kuidas siseminister sellisele järeldusele jõudis, jääb selgusetuks. Samas lehenumbris rõhutab Raivo Aeg, et puudulik riigipiir on siseminister Läänemetsa tegemata töö, ning «On hämmastav, et viimase 30 aasta suurimas julgeolekukriisis peab valitsus tähtsamaks koonerdamist ja ei sea prioriteete riigikaitse juhtide ja ekspertide suuniste järgi.» Arvan, et endine justiitsminister ja kaitsepolitsei peadirektor hindab olukorda meie idapiiril adekvaatselt ja igati põhistatud kriitikaga. Kuid samas pean mina siiski vajalikuks rõhutada, et see on valdavalt ka ilmselt kõigi varasemate siseministrite tegemata töö.