Eilse päeva lõpuks võttis sõna ka Putin isiklikult ning pidas vajalikuks otseselt valetada, väites, et Venemaa ei kasutanud Krimmi silda sõjaliste vedude teostamiseks. Lubas, et peagi tuleb vastus. Võimaliku vastuaktsioonina on põhjust oodata eelkõige rünnakuid erinevate rakettide ja droonidega Ukraina linnadele. Putin manitses, nagu eelmise rünnaku korral, ka nüüd FSBd tugevdama silla julgeolekut. Siin ei peeta silmas silla perimeetri kaitset.