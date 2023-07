JUHTKIRI ⟩ Looduskaitse ja rohepööre pole vennad

Keskkonnapoliitika põhiprobleem on selles, et soovitakse korraga lahendada kaks ülesannet: ühelt poolt tuleb minna üle taastuvenergiale, et vähendada süsinikuheidet. Teiselt poolt on vaja kaitsta looduslikku mitmekesisust ja elupaiku ning vähendada inimese mõju loodusele üldisemalt.

Need kaks eesmärki on teineteisega ilmses vastuolus: üleminek roheenergiale nõuab tuule- ja päikeseparkide rajamist. See toimub igal juhul elupaikade arvel. Lisaks on vaja kaevandada loodusvarasid, millest tuulikuid ja päiksepaneele ehitada. Ja millalgi tuleb need ka utiliseerida. Ühesõnaga, roheenergeetika ökoloogiline jalajälg ei ole väike.

Looduse taastamise eesmärgi saavutamiseks võttis Euroopa Parlament just vastu eelnõu, mille kohaselt tuleb Euroopa Liidus taasluua hävinud ökosüsteemid vähemalt 20 protsendil niihästi maismaal kui ka merel. Seegi on igati väärt eesmärk, kuid tekitab üsna kindlasti konflikti plaaniga rajada ulatuslikke tuule- ja päikeseparke.

Eestis on see vastasseis juba realiseerunud. Tänases lehes on ülevaade, kuidas Eesti Ornitoloogiaühingu ettepanekud kliimaministeeriumile hoiualade nimekirja ja piiride muutmiseks võib seisma panna kõikide meretuuleparkide arendused.

Kelle poolele selles vaidluses asuda, sõltub sellest, millist tulevikku soovime näha ja milliseid väärtusi peame prioriteetseks nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. See ei ole kindlasti kerge otsustuskoht, sest keegi meist ei tea, milline on tulevik ja millised on tänaste valikute võimalikud tagajärjed.