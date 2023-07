Alex Savolainen ⟩ Kui kvaliteetse hariduse eest saab seista ainult jõumeetodiga, siis tuleb streikida

Aina enam näeb lapsevanemate rahulolematust maksumaksja poolt rahastatud haridussüsteemiga. 2021. aastal oli Haridussilma andmetel põhikoolides 82 protsenti ja gümnaasiumides 88 protsenti kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid. Nähtub ka selge langustrend. Näiteks vahemikus 2016–2022 vähenes kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate arv gümnaasiumis 5,7 protsendipunkti ehk keskmiselt umbes üks protsendipunkt aastas. Seda, kas 30–40 aasta pärast võiks Eestis olla kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid vähem kui pool, näitab aeg. Kindel on see, et väga suur õpetajate puudus on reaalainete valdkonnas ning põhjus on elementaarne – töötasu suurus.