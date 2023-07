Peaminister Kaja Kallas on viimastel nädalatel silma paistnud valitsuse pressikonverentsidel seosetu keelepeksuga ettevõtja Parvel Pruunsilla suunal. Kahjuks pole Kallas olnud ainus Eesti ambitsioonikas naispoliitik, kes ammutab infot kuulujuttudest ja laseb nendel enda üle võimust võtta. Isiklikust kogemusest meenub veel kahe tegusa ja võimuka daami kuulujuttudel põhinevat vaenulikkust Pruunsilla vastu. Need on Kersti Kaljulaid ja Lavly Perling.