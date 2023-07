Ma olen tundeinimene ning aeg-ajalt valdab mind imaginaarne hirm, et vabadus ja demokraatia saavad otsa. Et inimõigustest kinnipidamiselegi tuleb lõpp. Ja eks ütleb mõistuski, et kõik, mis on kord alanud, ei püsi igavesti, kirjutab Olev Remsu.