JUHTKIRI ⟩ Kerberos piinab rängalt ja Maale tungib Dante «Põrgu»

Itaalia valmistus nädalavahetusel mõõtmisajaloo kõrgeimateks temperatuurideks. 16 linna sai kuumahoiatuse, Roomas ennustatakse algaval nädalal kuumust kuni 44 kraadi Celsiuse järgi ning Sardiinia saarel ennustavad meteoroloogid Euroopa kõigi aegade kuumarekordit . Seni kuulub see praegu samuti põrgukuumuses vaevlevale Sitsiiliale, kus mõõdeti kaks aastat tagasi 48,8°C.

Muuseas on praegusele Euroopa kuumalainele antud sümboolne nimi: Kerberos. See on Kreeka mütoloogias üks kohutav elukas – mitme peaga koer, kes valvab allilma Hadese väravaid.