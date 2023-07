RAINER SAKS ⟩ Vene infooperatsioon: Wagneri üksused Valgevenes võivad hõivata Suwalki koridori

Venemaa kaotused viimastel päevadel on olnud 500 kuni 600 langenud sõdurit päevas. Kuna Ukraina väejuhatus on esitlenud mõnes rindelõigus ka Vene poole haavatute arvu, võib eeldada, et Venemaa kaotab tervikuna päevas vähemalt 1300 kuni 1400 sõdurit haavatuna. Lisaks haigestunud, vigastatud ja muud kaotused. On palju näiteid, kus kergemalt haavatud sõdureid sunnitakse rindele naasma.

Soomustehnikat kasutab Venemaa võrreldes selle aasta alguse perioodiga oluliselt vähem ning nii on ka kaotused selles osas ka väiksemad. Ukraina erilise tähelepanu all on Vene suurtükisüsteemide hävitamine ning need arvud püsivad kõrged – pidevalt üle 15 ühiku päevas. Enamik kaotusi suurtükisüsteemide osas pärinevad lõunarindelt. Võib öelda, et Vene armee pidevate vasturünnakute taktika ja eesmärk võtta tagasi initsiatiiv rinnetel ei ole kuigi kestlik ning eeldab vähemasti 50 000 uue väga hästi treenitud sõduri mobiliseerimist kuus.