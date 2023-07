Ülo Nurges ⟩ Usaldusväärsem e-hääletus nõuab mugavustsoonist väljaastumist

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) peadirektor Margus Noormaa ütles: «Sellist ökosüsteemi, nagu on Eestis digitaalsel kujul korraldatud, ei ole kusagil mujal. Ja kodanikud usaldavad seda. Rääkida selles valguses, et meie e-valimised on ebausaldusväärsed, on kontekstist väljas. Kui 50 protsenti inimesi annab oma hääle e-valimistel, siis näitab see usaldust.» (Delfi 20.03.2023)

See väide on formaalselt õige, kuid järeldus on siiski ekslik. Paljud inimesed kasutavad e-hääletust seepärast, et see on mugavam kui paberhääletus, kuid seejuures kahtlevad nad praeguse e-hääletuse usaldusväärsuses. Seda kinnitab uuringufirma Norstat ligi tuhande osalejaga küsitlus 2023. aasta aprilli lõpus, kus küsiti inimestelt, mida tuleks teha, et lahendada e-valimistega seotud probleemid.