Jüri Kotšinev ⟩ NATO või mitte, ukrainlased maksavad vabaduse hinda võiduka lõpuni

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esines Vilniuse summiti järgsel pressikonverentsil ja teatas muu hulgas, et tal on ainult üks siht ja soov – võit. «Muid soove ega ambitsioone mul ei ole,» rääkis Zelenskõi. «Koos võiduga saab Ukrainale NATO liikmeks ja juba praegu on kõigile selge, et samamoodi saab Ukraina ka Euroopa Liidu liikmeks.» Ukraina president arvas, et on absoluutselt õiglane, et Ukrainast saab Euroopa Liidu liige, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.