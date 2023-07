AK kirjanduskool ⟩ Ellen Niit kirjutas luulet nii väikestele kui ka suurtele

Muidugi on sellele mällu söövitamisele kaasa aidanud meloodia, mida eesti heliloojad läbi aegade on väga paljudele Ellen Niidu lasteluuletustele loonud ja millest annab hea ülevaate tema loomingu kirjandusnimestik (1991). Sest isegi kui luuletused on jäänud omaaegsete raamatute kaante vahele, siis laule esitatakse ikka ja jälle küll lasteaedades ja koolides, küll konkurssidel ja kontsertidel, neid võib kuulda raadiost ja leida internetist või heliplaatidelt.

Väike testküsimus laste peal kinnitas, et tõepoolest, Niidu luuletused/laulud on tuttavad neilegi, mis tähendab, et need on ajaproovile vastu pidanud, saanud klassikaks. Ja miks ei peakski, kui need on täis heakõlalisi riime ja kaasahaaravat rütmi, meisterlikku sõnaloomet ja mõttetihedust.