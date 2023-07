NÄDALA NÄGU ⟩ BSH, OMG* ja LSD

Vaevamata lugejat pikemate keeruliste ülevaadetega, möönan alustuseks üksnes, et on ajakirjanduslooliselt tõestatud fakt: inimesi huvitavad teised inimesed ning nende elu. See oli nii 19. sajandi Ameerika Ühendriikides ja on ka nüüd. Mõned inimesed oskavad seda ja teisi ajakirjanduse iseärasusi enda huvides ära kasutada. Üks neist on Brigitte Su­sanne Hunt.