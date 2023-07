Osaliselt on mais valimistel uue ametiaja kindlustanud Erdoğani meelemuutuse taga ilmselt teadmine, et kodupublikut pole enam tarvis kõigiti meelitada. Teisalt tasub tema praegustel fännidel arvestada, et mesinädalad võivad olla üürikesed, sest Erdoğan valib ikka rammusama porgandi – kaoses Venemaast on tal praegu lihtsalt vähem kasu kui USA ja ELi sõprusest.