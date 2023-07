Mihkel Kunnus ⟩ Milan Kundera: talumatu kergus on lahkunud

Ei saa öelda, et see oleks ootamatu, sest sünniaasta oli Kunderal 1929 ning ta tippteosed ilmusid möödunud sajandi seitsme- ja kaheksakümnendatel. Ta viimane teos «Tühisuse pidu» ilmus pärast 14-aastast vaikust aastal 2014 (e.k. 2016) ja oli õige õhuke. See polnud elutöö kokkuvõte, isegi mitte epiloog, pigem raugastuva läbinägija viimane, nukker-muigav ohe. «Kirjaniku jõud ja võimed tervikuna on aastatega vähenenud, aga sellest, mis alles jäänud, võlub ta välja rohkemgi kui varem. Ajalugu (Stalini õukond, euromarksistid jne) ning nüüdisinimesed segunevad suureks eluteatriks. Loe ja imesta,» nii on öelnud Mihkel Mutt.