JUHTKIRI ⟩ Automaksu kehtestamine võib anda tagasilöögi

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles eile ERRile antud usutluses, et valitsus kavatseb järgmisel nädalal välja tulla automaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavaga. Tänases Postimehes ütleb Eesti Autoomanike Liidu juhatuse esimees Priit Tammeraid üsna otsekoheselt, et liit teeb kõik endast oleneva, et automaksu kehtestamisele vastu seista. Ja kui see ei õnnestu, siis hoida kuni järgmiste valimisteni meeles, et automaksust valimiskampaania ajal juttu ei olnud ning selle asemel soovitati maksude kohta hoopis poliitikute huultelt lugeda.

Automaksu kehtestamise õilsate eesmärkidena on nimetatud loodushoidu ja soovi vähendada autostumist linnades, mis muidugi on suurepärane uudis Boltile, kelle taksod, rendiautod ja tõuksid muutuvad linnainimesele arvestatavaks alternatiiviks oma autole.

Rõõmsad on kindlasti ka autoromulad, sest seaduse surve vabaneda vähest kasutamist leidvatest autodest viib nõudluse nende järele nii alla, et omanikule sisuliselt muud varianti ei jää, kui anda auto ära lammutamiseks. Nagu Tammmeraid märkis, tähendab selline areng, et automaksu kehtestamine sõna otseses mõttes hävitaks autoomanike vara, muutes selle väärtusetuks.