Liina Laas ⟩ Eesti on idumaailma tipptegija ja siit tuleb edasi põrutada

StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2023 märkis, et Eesti leiab värskest start-up-ökosüsteemide globaalsest võrdlusest 14. kohalt ja alla kahe miljoni elanikuga väikeriikide hulgas oleme esimesed. Jah, maailmavaates on meist veel ees sellised riigid nagu USA, Inglismaa ja Kanada, kuid meie 1,3 miljoni inimese kohta oleme loonud tohutult tugeva idufirmade kogukonna. Töö ei ole aga läbi ning areneda saame veelgi.

Idumaailma olemusest tulenevalt on kasvupotentsiaal vältimatult vajalik. Riik on äriideede elluviimiseks piisavalt suur, kuid samas nii väike, et mitte piirduda toodete või teenuste pakkumisega vaid koduturul. Just seetõttu peaks järgmine siht olema kogukonna laiendamine ja seda just globaalses võtmes. Elame üha enam ühendatud maailmas, kus tänu kaugtööle ei ole mingit põhjust jääda oma ideede ja ettevõtetega riigipiiri taha. Oluline on luua keskkond, mis toetab ja soodustab mitmekultuuriliste tiimide loomist ning aitab ettevõtetel navigeerida rahvusvahelise töökeskkonna väljakutsetes.