Elu24 avaldas 11. juulil suure loo fentanüülisõltlastest USAs. See heroiinist mitukümmend korda korda ohtlikum uimasti on saadaval ka Eestis. Kuid nagu selgub vestlusest Põhja-Eesti narkopolitsei juhi Rait Pikaroga, peab see mürk Eesti mustal turul uuele tapvale narkootikumile teed andma.