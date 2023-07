VÄHETUNTUD NAISED ⟩ Napoleoni kukutanud spioonitar Anna Dorothea von Medem

Kuramaa hertsoginna isiklikud tuttavad olid pea kõik Napoleoni sõdade aegsed olulisemad tegelased: Napoleon Bonaparte, Austria kantsler Klemens von Metternich, Preisi kuningas Friedrich Wilhelm III (1770-1840), Vene tsaar Aleksander I ja Prantsuse diplomaatia suurkuju Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Viimati mainitult pärineb üks tähelepanek: poliitika, see on naised. See on aktuaalne poliitpraktikas veel tänagi ja meil tasub vaid meenutada hiljutisi telekaadreid meesriigijuhtide kehakeelest, kui nende keskele ilmus särav Soome peaminister Sanna Marin. Kuid kõige paremini tõestas väljendi cher­chez la femme paikapidavust poliitikas prantsuse diplomaat de Talleyrand-Périgord ise.