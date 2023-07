Frans Timmermans ⟩ Kliimakaose ennetamiseks tuleb tegutseda kohe

Äsja selgus Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni andmetel, et juuli esimene nädal oli kõigi aegade kuumim maailmas. Selle aasta kevad on olnud üks Eesti mõõtmisajaloo sademetevaesemaid. Pika põuaperioodi tagajärjel on Eesti põllumehed väga suurtes raskustes. Kuumalained kogu Euroopas on viimastel kümnenditel märgatavalt sagenenud. Eestis suri rahvusvahelise uuringu andmetel kuuma ilma tagajärjel möödunud aasta suvel kokku 167 inimest.